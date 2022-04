Liverpool vence Manchester City e vai à final da Copa da Inglaterra

publicidade

O Liverpool, fez valer seu impressionante primeiro tempo, resistiu à reação do Manchester City e venceu por 3 a 2 na semifinal da FA Cup neste sábado. Com isso, garantiu classificação para a final.

Um gol de cabeça de Ibrahima Konaté aos 9 minutos e dois de Sadio Mané (17 e 45) deram uma ampla vantagem aos 'Reds' na primeira etapa. O City melhorou na segunda e diminuiu com Jack Grealish (47) e Bernardo Silva (90+1), mas sem conseguir impedir o Liverpool de se classificar para a final de 14 de maio. A equipe agora aguarda o vencedor de Chelsea x Crystal Palace, que se enfrentam no domingo.

O duelo entre Liverpool e Manchester City aconteceu apenas seis dias depois que os dois times se enfrentaram em uma partida da Premier League no Etihad Stadium, casa dos 'Citizens', quando empataram em 2 a 2. Na Premier League, o City é o líder com uma vantagem de um ponto sobre o Liverpool, mas na FA Cup foram os 'Reds' que levaram a melhor.

Graças a esta vitória, o Liverpool continua na luta em todas as frentes.

Depois de vencer a Copa da Liga no final de fevereiro, a equipe comandada por Jürgen Klopp sonha com uma 'tríplice coroa' de títulos no final da temporada: está bem na Premier League, na final da FA Cup e avançou para as semifinais da Liga dos Campeões ao eliminar o Benfica.

"Isto é especial. É uma grande vitória, em uma semifinal, e estou feliz por avançar à final", disse Mané à BBC Sport. "Todos os jogadores do Liverpool gostaram deste jogo porque fizemos o que tinha que ser feito nos momentos em que tinha que ser feito", enfatizou.