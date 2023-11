Londrina é goleado pelo Vila Nova-GO e acaba rebaixado para a Série C

publicidade

O Londrina é o segundo clube rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro e que em 2024 vai ter que recomeçar dentro da Série C ao lado do ABC. A queda foi confirmada após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Vila Nova, nesta sexta-feira, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), na cidade de Goiânia (GO), pela abertura da 36ª rodada. O time goiano subiu para a sexta posição, com 58 pontos, e realimenta a esperança de chegar ao acesso.

O time do norte do Paraná, porém, somou apenas 28 pontos e, matematicamente, não pode mais se manter na Série B, onde chegou em 2021. Nesta campanha tem a pior defesa, com 57 gols sofridos, perdeu 20 vezes, empatou dez e venceu apenas seis. Desde o ano passado vive um momento de mudança, se tornando SAF - Sociedade Anônima do Futebol - mas ainda sem um investidor.

Neste jogo, o Londrina foi totalmente dominado pelo Vila Nova, que começou na pressão e abriu o placar aos oito minutos. Após escanteio, o zagueiro Rafael Donato subiu na primeira trave e se antecipou ao goleiro Neneca. O segundo gol saiu aos 30, quando Igor Henrique aproveitou uma dividia dentro da área, ajeitou para o pé esquerdo e bateu no canto direito do goleiro.

No segundo tempo, mais gols. O terceiro saiu aos 13, quando Juan Christian arrancou pelo lado esquerdo e cruzou em direção à grande área. Após o corta-luz de Igor Henrique, a bola ficou para Ronald chutar no canto. O quarto gol aconteceu aos 17, depois de um escanteio e que a defesa não aliviou. A bola sobrou pra o chute rasteiro de Igor Henrique: 4 a 0.

Com o ‘jogo ganho’, o Vila Nova relaxou e sofreu pressão do Londrina já na base do ‘tudo ou nada’. O gol de honra saiu aos 22 minutos, quando Garraty chutou forte e superou o goleiro Dênis Júnior. O visitante ainda criou outras chances, inclusive, acertou o travessão duas vezes, em chutes de Iago Dias e João Paulo. O Vila ainda comemorou o quinto gol, marcado por Neto Pessoa, aos 46, mas acabou anulado pelo VAR.

Apesar do sufoco final, a torcida comemorou a décima vitória em casa e gritou em coro: "Eu acredito!". Vai depender dos próximos dois jogos, quando vai receber o Ceará, dia 19, e sair depois diante do lanterna ABC, dia 25, em Natal (RN). O Vila Nova precisa vencer e torcer por tropeços dos demais concorrentes. O Londrina apenas vai cumprir tabela, em casa, diante do Novorizontino, dia 17, e depois pegar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), dia 25.