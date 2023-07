Luís Castro se pronuncia sobre sua saída do Botafogo: "Estamos todos de passagem"

publicidade

Depois de uma despedida melancólica e de vaias no estádio Engenhão, o técnico Luís Castro rompeu o silêncio e falou pela primeira vez após deixar o Botafogo e assumir o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Em suas redes sociais, o treinador português demonstrou carinho e usou tom ameno para dizer que "estamos todos de passagem", declarando que levará o clube carioca sempre no coração.

"Senti-me honrado com o convite do John Textor para o projeto, mas estava longe de imaginar o impacto que tiveram em mim as experiências que vivi no clube como treinador e como pessoa. Foi com muito orgulho que pertenci à família do glorioso Botafogo", disse o português. "Os clubes (são) como a vida: renovam-se. Estamos todos de passagem".

Luís Castro assinou com o Botafogo em março de 2022 e fez parte de um processo interno de reformulação do clube, que à época voltava para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro como campeão da Série B. Em sua despedida, o treinador demonstrou estar contente com os resultados alcançados dentro e fora de campo, culminando com a liderança da atual edição da competição nacional.

"No clube encontrei uma administração, um elenco e um staff dispostos a darem o melhor de si. Essa feliz combinação resultou num grupo de profissionais unido e com espírito de missão que, pouco a pouco, foi ultrapassando dificuldades, melhorando as estruturas e condições de trabalho, culminando na consolidação de uma equipe de futebol que conquistou o respeito e a admiração dos seus torcedores."

Apesar do carinho com o clube que o técnico pretende levar para a Arábia Saudita, os torcedores do Botafogo demonstraram insatisfação com a escolha do português. Na última quinta-feira, no empate em 1 a 1 com o Magallanes do Chile, Luís Castro despediu-se com protestos e vaias no Engenhão - ainda assim, classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.