Luiz Fernando fala em "gosto especial" após 2 gols pelo Grêmio na Sul-Americana

Autor de dois dos oito gols e eleito o melhor em campo na goleada histórica do Grêmio sobre o Aragua, o atacante Luiz Fernando citou o gosto especial no duelo desta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. "A gente sabia da importância deste jogo, principalmente para seguir na liderança do grupo. Fizemos uma boa partida e cumprimos nossa meta", definiu o jogador.

"Para mim, a partida também tem um gosto especial. Estou muito feliz por ter marcado dois gols numa competição sul-americana", celebrou.

Com o resultado desta quinta, o Grêmio segue na liderança do Grupo H, agora com nove pontos. São três vitórias em três jogos disputados. Vai iniciar o returno na frente, abrindo uma expectativa positiva porque apenas o líder vai avançar às oitavas de final.

A goleada de 8 a 0 foi a maior da história da Arena, em Porto Alegre. Além disso, o Grêmio não vencia por este placar desde 19 de abril de 1999, quando goleou a Lajeandense-RS pelo mesmo placar.

