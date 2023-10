Lula cita Messi e alfineta jogadores brasileiros: "bola de ouro não combina com noitada"

publicidade

Fã de futebol e corintiano, o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, deu alguns palpites sobre os últimos acontecimentos do esporte nesta terça-feira, durante no programa Conversa com o Presidente.

"O Messi deveria servir de exemplo aos jogadores brasileiros. O cara com 36 anos, campeão do mundo, com Bola de Ouro e tudo. O Messi precisa ser inspiração de dedicação para essa molecada. Quem quiser ganhar Bola de Ouro tem que se dedicar, tem que ser profissional. Não combina com farra, não combina com noitada", disse.

A declaração também foi publicada no perfil da plataforma X do presidente e os internautas relacionaram a afirmação com Neymar, cujo um dos sonhos era ser o vencedor da Bola de Ouro. O craque do Al-Hilal, que está lesionado, teria dado uma festa em sua casa no Rio de Janeiro, em Mangaratiba. A celebração já teria causado polêmica com a mãe da sua filha, Bruna Biancardi.

