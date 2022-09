Mais de 20 mil torcedores recebem Marcelo em sua chegada ao Olympiacos

publicidade

Mais de 20 mil torcedores foram ao Estádio Karaiskakis nesta segunda-feira para a apresentação do lateral-esquerdo Marcelo no Olympiacos, da Grécia. "Estou muito feliz e satisfeito. E minha família também. Espero poder ajudar a equipe com dedicação total", declarou o brasileiro aos seus novos torcedores.

Marcelo chegou ao Olympiacos após o fim de seu contrato com o Real Madrid, clube que defendeu por 16 temporadas e onde se tornou ídolo, ao ser o jogador mais títulos conquistados com a camisa merengue (25).

"Hoje começa uma nova e empolgante aventura para mim e minha família. Fico feliz em dividir com todos vocês. Obrigado pelo apoio", publicou o jogador em sua conta no Instagram.

Marcelo foi apresentado no Olympiacos pelo proprietário do clube, Evangelos Marinakis, que também é dono do Nottingham Forest da Inglaterra. "Hoje temos a oportunidade de ter conosco Marcelo, uma lenda que chega a um clube lendário. Desejo que ele seja forte e esteja conosco por muitos anos e que possamos comemorar vitórias e títulos na Grécia e na Europa", declarou Marinakis.

O Olympiacos caiu nos playoffs da Liga dos Campeões e terá que disputar a Liga Europa.

Veja Também