Manchester City goleia Wolverhampton com hat-trick de Haaland

Erling Haaland voltou a brilhar neste domingo com um "hat-trick" na vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton (17º), por 3 a 0, com a qual os 'Citizens' colocam pressão sobre o líder Arsenal, pela 21ª rodada da Premier League. O norueguês abriu o placar antes do intervalo (40) e marcou mais dois no início do segundo tempo (50 de pênalti, 54) chegando aos 25 gols nesta temporada.

Este é o seu quarto "hat-trick" depois de ter disputado 19 jogos no campeonato inglês, batendo o recorde do holandês Ruud van Nistelrooy que precisou de 65 jogos para alcançar essa marca. Além disso, graças aos gols marcados neste domingo, ele agora supera os 23 gols de Son Heung-Min e Mohamed Salah para terminar a temporada passada como artilheiros do campeonato.

Impulsionado pela fome insaciável de Haaland, o City conseguiu uma semana vitoriosa com dois triunfos, depois de vencer de virada um jogo pendente contra o Tottenham (4-2) na última quinta-feira.

Com dois jogos a mais que os 'Gunners', os Citizens estão a dois pontos do líder Arsenal, que tem um jogo difícil contra o Manchester United (4º), neste domingo. Na primeira partida do dia, Leeds (15º) e Brentford (8º) empataram em 0 a 0.

