Manchester United se apresenta para pré-temporada sem Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo já avisou ao Manchester United que está disposto a ouvir propostas para deixar o clube. Nesta segunda-feira, o craque português não esteve presente no primeiro dia de pré-temporada do United, alegando problemas pessoais, motivos que foram aceitos pela diretoria do clube. Sua ausência alimentou ainda mais os rumores de sua possível saída.

Na temporada de retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, o português, que ainda tem mais um ano de contrato, registrou ótimos números, mas a equipe fracassou em vários momentos da temporada e ficou fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O atacante, que entrou na seleção do Campeonato Inglês na última temporada, quer disputar a principal competição do continente e está disposto a ouvir propostas de outros clubes.

No início de junho, Ronaldo deu sinais de que poderia continuar atuando no clube. "Acredito que o Manchester United estará onde ele pertence. Às vezes, leva tempo, mas eu ainda acredito", disse Cristiano Ronaldo, referindo-se ao fato de o time não ter conquistado títulos na temporada passada.

Clube encaminha acerto com Eriksen

Enquanto uns planejam sair, outros devem chegar. O meia dinamarquês Christian Eriksen encaminhou um acerto para reforçar o United na próxima temporada. O jogador de 30 anos deve assinar por três temporadas, segundo a imprensa inglesa. As boas atuações com a camisa do Brentford recolocaram o atleta como uma das opções interessantes no mercado de transferências.

Após sobreviver a uma parada cardíaca enquanto defendia a Dinamarca na Eurocopa, em junho de 2021, o meio-campista viu sua carreira como jogador de futebol ser colocada em risco. O Brentford, da primeira divisão inglesa, foi o clube que abriu as portas para que retomasse a carreira após o incidente assustador do ano passado. No time londrino, teve boas atuações e contribuiu com quatro assistências. Com Eriksen em campo, o Brentford perdeu apenas duas partidas, empatou outras duas e venceu sete.

