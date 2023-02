Marcílio Dias elimina a Chapecoense em estreia na Copa do Brasil

publicidade

A zebra apareceu na Copa do Brasil logo em sua primeira partida. Nesta terça-feira à noite, o Marcílio Dias eliminou a Chapecoense ao vencer o duelo estadual por 1 a 0, no estádio Hercílio Luz, em Itajaí. Melhor durante todo o jogo, o Marinheiro teve gol anulado, bola no travessão e finalmente o gol de Peu, que saiu do banco para fazer história aos 41 minutos do segundo tempo.

Esta é a primeira participação do Marcílio Dias na Copa do Brasil. O desfecho foi muito diferente do que aconteceu no duelo entre os times pelo Campeonato Catarinense, no começo deste mês, quando a Chapecoense venceu por 3 a 0. O empate daria a vaga ao time de Chapecó.

Agora, o Marcílio Dias aguarda o vencedor do duelo entre Maringá-PR e Sampaio Corrêa, que jogam na quinta-feira, às 20h, no estádio Willie Davids, em Maringá. As datas previstas para os jogos da segunda fase são dias 8 e 15 de março.

Por participar da primeira fase, o Marcílio Dias garantiu R$ 750 mil. Com a classificação, conseguiu outros R$ 900 mil, totalizando até agora R$ 1,65 milhão. A Chapecoense se despede com R$ 1,25 milhão.

Os dois times voltam a se concentrar no Campeonato Catarinense, que está na nona e antepenúltima rodada da primeira fase. No sábado, às 19h, o Marcílio Dias visita o Barra na briga por uma vaga no G-8. No domingo, às 17h, a Chapecoense recebe o Atlético, podendo carimbar classificação às quartas de final.