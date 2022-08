Marcelo Cabo deixa a Chapecoense um dia após levar virada na Arena Condá

publicidade

Uma reunião no final da tarde de terça-feira definiu a saída do técnico Marcelo Cabo da Chapecoense. Ele deixa o clube catarinense após 10 jogos, com aproveitamento de 36,7% e com o time em baixa na Série B do Campeonato Brasileiro.

A irregularidade do time vinha gerando críticas da imprensa e da torcida, mas a situação piorou após a derrota para o Vila Nova-GO, por 2 a 1, de virada, na Arena Condá, na noite de segunda-feira, quando foi aberta a 27ª rodada da competição. Com 29 pontos, a Chapecoense está bem próxima dos times que ocupam a zona de rebaixamento à Série C.

Marcelo Cabo substituiu Gilson Kleina e venceu apenas duas vezes. Foram ainda cinco empates e três derrotas. Junto com o técnico, deixam o clube o auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Thiago Melsert. No próximo sábado, a Chapecoense volta a atuar na Arena Condá, desta vez diante da Ponte Preta, pela 28ª rodada da Série B.

