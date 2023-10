Marcelo Fernandes pede desculpas à torcida do Santos após goleada do Inter: 'Não vou jogar a toalha'

publicidade

Marcelo Fernandes tinha muito o que explicar na entrevista coletiva deste domingo. O treinador pediu desculpas para a torcida do Santos após a derrota histórica para o Internacional por 7 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o técnico não estava sozinho na sala de imprensa: Alexandre Gallo, coordenador técnico do clube, também apareceu para falar com a imprensa.

"Primeiramente eu queria, em nome não só meu, mas da comissão e de todos os atletas, pedir desculpas para o nosso torcedor pelo que aconteceu hoje. Foi um jogo totalmente atípico de tudo que fizemos nesses últimos quatro jogos. Foi uma oscilação muito grande de todo o grupo", disse o treinador logo que abriu o microfone.

Veja Também

Apesar do pedido de desculpas, Marcelo Fernandes deixou claro que não há tempo para lamentar: o Santos está na zona de rebaixamento, com 30 pontos. O Goiás, primeiro clube fora do Z-4, tem 31. O próximo compromisso é na quinta-feira, às 21h30, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, em Santos, pela 29ª rodada.

"Volto a dizer: desculpas ao nosso torcedor, é o mínimo que a gente tem que pedir, e levantar a cabeça. Não tem que ficar remoendo. Da mesma maneira que tivemos três vitórias e eu não me empolguei com nada, também não vou jogar a toalha em absolutamente nada por causa dessa derrota. Ela só valeu três pontos, como qualquer outra", completou.

Logo após o treinador, que usou seu tempo para pedir muitas desculpas, mas pouco explicou sobre o esquema tático ou falou sobre as ausências importantes de Soteldo e João Paulo, por exemplo, foi a vez de Alexandre Gallo sentar em frente ao microfone para falar a versão da diretoria. Para o coordenador técnico, o grupo esteve muito abaixo do que apresentou nas últimas quatro partidas.

"Hoje foi um jogo atípico para nós. Perder em Porto Alegre não é uma situação anormal, mas foi anormal toda a situação do grupo todo, muito abaixo do que vinha acontecendo. No aspecto de animosidade, físico, de entrega técnica. Nossa equipe realmente não é essa", disse Gallo, que completou: "O Internacional foi muito feliz hoje. Acho que eles chutaram 12 ou 13 bolas no gol e fizeram sete gols. Talvez se tivesse chutado mais algumas teria feito mais ainda. Então um jogo que deu tudo certo para o Internacional e tudo errado para nós".

Antes de finalizar, Alexandre Gallo garantiu que a diretoria está trabalhando de todas as formas para tirar o Santos desta situação. "Nós estamos fazendo absolutamente tudo que é possível dentro da legalidade para que o Santos saia deste momento. Nós ganhamos três jogos e voltamos para a zona de rebaixamento. Em menos de três jogos nós perdemos quatro posições. Então temos que entender que existe um grupo de clubes que estão muito próximos. Uma vitória nos leva lá em cima e uma derrota nos deixa na zona ainda".