Max Verstappen vence Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen, atual bicampeão mundial, venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 neste domingo (28), aumentando sua vantagem na liderança do campeonato de pilotos nesta sexta etapa da temporada. Verstappen liderou a corrida de ponta a ponta, com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) chegando em segundo e o francês Estaban Ocon (Alpine) em terceiro.

Na classificação geral, o holandês soma 144 pontos, contra 105 de seu companheiro de Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que teve um mau fim de semana largando em último e chegando apenas na 16º posição na corrida deste domingo. Já Verstappen foi pole position e controlou a prova do início ao fim, tendo apenas a chuva nas voltas finais como único contratempo.

"Não sabíamos muito bem o que poderia acontecer. Era preciso manter a calma e pilotar em todas as condições", disse o bicampeão mundial após a corrida.

Fernando Alonso, que largou em segundo, também manteve sua posição, apesar da estratégia da Aston Martin em relação à chuva. O piloto de 41 anos foi chamado aos boxes para colocar pneus médios e, pouco depois, foi chamado de volta para colocar os de pista molhada.

"Foi difícil", admitiu Alonso. "Tivemos que trabalhar com a estratégia. Max correu muito bem com pneus médios [na primeira parte da corrida] e logo depois veio a chuva. Isso complicou as coisas e não era fácil pilotar nessas condições", acrescentou.

A temporada da Fórmula 1 segue no próximo final de semana com o Grande Prêmio da Espanha, no Circuito de Montmeló.

