Mbappé, Benzema e Griezmann lideram lista de convocados da França para Copa do Mundo

publicidade

Com um poderoso setor ofensivo, liderado por Kylian Mbappé, Karim Benzema e Antoine Griezmann, a França divulgou nesta quarta-feira sua lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar-2022, na qual se destacam os já conhecidos desfalques de Paul Pogba e N'Golo Kanté, ambos por lesão.

Após a confirmação da saída dos dois meio-campistas campeões mundiais há quatro anos na Rússia, o técnico Didier Deschamps divulgou a lista de 25 jogadores que vai tentar repetir o título. Também ausente da lista final está o goleiro do Milan, Antoine Maignan, que sofreu com lesões nesta temporada.

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour

𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RpQ0ddN3he — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2022

A lista se destaca pela força do ataque, que tem também Ousmane Dembelé, Kingsley Coman, Olivier Giroud e Christopher Nkunku.

Os dois jogadores do Real Madrid, Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouameni, foram convocados para o meio-campo, ambos com muitas chances de serem titulares devido aos desfalques de Pogba e Kanté. A França, campeã mundial em 1998 e 2018, está no Grupo D da Copa do Mundo, junto com Dinamarca, Austrália e Tunísia.

Veja Também