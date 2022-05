Mbappé faz mistério sobre PSG ou Real e diz que vai anunciar futuro em breve

publicidade

O atacante Kylian Mbappé continua nos holofotes da imprensa europeia. A grande pergunta que rodeia o nome do francês desde a última temporada é a mesma: onde ele vai jogar? Eleito o melhor jogador do Campeonato Francês, o atleta do Paris Saint-Germain se esquivou e ainda não deu uma resposta definitiva sobre seu futuro. Em princípio, são duas as opções: ficar no PSG, ao lado de Messi e Neymar, ou aceitar a oferta do Real Madrid, de Benzema e Vinicius Junior. O diário Marca publicou nesta segunda-feira que o francês já decidiu pelo time espanhol e assinou um acordo de cinco anos.

"Não posso dizer muito sobre o meu futuro, mas vocês vão saber em breve. Está quase decidido. Agora não é o momento", declarou Mbappé após receber a premiação. O jovem, no entanto, estipulou uma data para anunciar onde vai atuar, o que deve elevar a expectativa para a confirmação nas próximas semanas, quando estiver com a seleção francesa.

"Eu vou anunciar oficialmente a minha decisão sobre o futuro antes de me juntar à seleção francesa", afirmou. A próxima Data Fifa começa no dia 30 de maio e excepcionalmente vai durar 15 dias por causa das mudanças de calendário provocadas pela realização da Copa do Mundo do Catar entre novembro e dezembro.

Ao longo do mês de junho, a seleção francesa atuará em quatro oportunidades, todas válidas pela Liga das Nações. No dia 03, em Saint-Denis, pega a Dinamarca. Depois, viaja a Split, onde enfrentará a Croácia, no dia 6. Quatro dias depois, mede forças com a Áustria, em Viena. Os franceses voltam a atuar diante de seus torcedores no dia 13, novamente em Saint-Denis, contra a Croácia, reeditando a final do Mundial da Rússia (2018).

Na próxima quinta-feira, o técnico Didier Deschamps divulgará a lista de convocados para os jogos do país. Será a penúltima convocação antes da Copa. Mbappé já sabe que estará na lista do treinador francês, que no Catar vai tentar o bicampeonato mundial.

Campeão francês pelo PSG, Mbappé foi o grande destaque da equipe na temporada. Com números muitos melhores que os badalados Messi e Neymar, o craque liderou as estatísticas de gols e assistências. Restando uma rodada, Mbappé é o artilheiro da competição, com 25 gols (seguido de perto por Ben Yedder, do Monaco), e soma 17 passes para gol.

Real Madrid e PSG protagonizam as disputas pelo jogador. Se no início da temporada o destino parecia ser o clube merengue, nos últimos meses os parisienses tomaram a dianteira nas negociações. Fayza Lamari, mãe de Mbappé, é quem está conduzindo as negociações. Jornais da Europa apontam que há um pedido de luvas que varia entre R$ 800 milhões e R$ 1,1 bilhão. Ex-jogadora de handebol, Lamari tem fama de ser firme nas negociações e diz que quer deixar o filho tranquilo para decidir onde quer seguir exibindo seu futebol.