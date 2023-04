Mbappé marca duas vezes e garante vitória do líder PSG no Campeonato Francês

publicidade

No duelo do líder isolado do Campeonato Francês com o lanterna, prevaleceu a categoria do Paris Saint-Germain, que não teve trabalho para vencer o Angers por 2 a 1, nesta sexta-feira, jogando na casa do seu adversário. Sem Neymar, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo, Messi e Mbappé foram os protagonistas da partida. O argentino participou dos dois lances de gol anotados pelo camisa sete, que se isolou na artilharia da competição, com 22 bolas na rede.

O resultado consolidou a equipe de Paris no topo da classificação, com 75 pontos. Virtualmente condenado ao rebaixamento, o time do técnico Alexandre Dujueux se mantém com 14 pontos. O Angers bem que tentou aprontar. Logo no início, Niane escapou pela esquerda e invadiu a área. O atacante bateu rasteiro e cruzado e Donnarumma teve que se esticar para espalmar a bola e evitar o primeiro gol do confronto.

Mas a participação ofensiva dos donos da casa ficou nisso. O PSG voltou a dominar as ações e Mbappé se encarregou de definir o triunfo. Logo aos nove minutos, Messi lançou Bernat que só ajeitou para a pequena área. O camisa sete do PSG ainda furou na primeira finalização, mas acabou se recuperando no lance e estufou a rede aos nove minutos.

Sem ter muito o que fazer, o Angers assistiu o rival comandar a partida. Com toques rápidos e muita movimentação, os visitantes chegaram a ter 91% de posse de bola. E foi novamente em um lançamento do jogador argentino que o placar voltou a ser movimentado. Messi fez um lançamento milimétrico para explorar a velocidade de Mbappé. Ele passou pelo goleiro e ampliou a vantagem para 2 a 0, aos 25 minutos.

O segundo tempo teve o ritmo bem cadenciado. O PSG controlou a bola no campo do adversário e ficou à espera de uma brecha para fazer o terceiro gol. O Angers bem que arriscou as jogadas em velocidade com Niane e Abdelli, mas faltou capricho na pontaria.

No fim do duelo, o time da casa conseguiu fazer o seu gol de honra. Em jogada pela direita, Sima cabeceou para o meio da pequena área. Thioub chegou com liberdade para encher o pé e diminuir a diferença aos 42 minutos.

Os minutos finais foram de pressão dos donos da casa, que buscaram o ataque, mas não mostraram organização para ameaçar o gol de Donnarumma. Com maior volume de jogo, o PSG tocou a bola em seu campo de ataque e assegurou mais um triunfo no Francês.

Veja Também