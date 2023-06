Medellín joga pouco, mas vence Metropolitanos e assume liderança no grupo do Inter na Libertadores

publicidade

Mesmo com sustos e uma atuação ruim, o Independiente Medellín confirmou o favoritismo e venceu o Metropolitanos por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em Caracas, pela 5ª rodada do Grupo B da Libertadores, onde está o Inter. O gol da partida desta noite foi marcado pela meia Battallia no começo do segundo tempo em bonito chute de fora da área.

Com o resultado, os colombianos assumiram a liderança da chave, com 10, e o Colorado caiu para a segunda colocação, com 9. O Nacional está em terceiro, com 8, e os venezuelanos na lanterna sem nenhum ponto somado.

A definição do Grupo B ficou para a última rodada no dia 28 de junho. Inter e Medellín se enfrentam no Beira-Rio. Se vencer, o time de Mano Menezes avança sem depender de resultados paralelos. Os colombianos jogam pelo empate. Os uruguaios recebem o Metropolitanos no Gran Parque Central e, se vencerem, garantem vaga nas oitavas.

Veja Também