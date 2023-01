"Melhor forma de homenagear Pelé é manter a camisa 10 em campo", diz ex-presidente do Santos

publicidade

O ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, compareceu ao velório de Pelé para prestar condolências ao maior jogador da história e deu sua opinião sobre a polêmica da 'aposentadoria' da camisa 10 usada por Pelé.

"Na época [em que eu era presidente], existia um projeto para essa aposentadoria, mas eu ouvi dele mesmo que ele preferia que a camisa continuasse sendo usada. Ele tinha um preocupação e eu também, que o Brasil não consegue preservar a memória dos próprios ídolos e ao tirar a camisa 10, acredito que a gente perderia isso ainda mais", disse o ex-presidente.

No caso, ainda não existe uma definição por parte do clube sobre o que será feito com o número eternizado pelo Rei do Futebol, apenas que durante 2023 a camisa não será utilizada por nenhum jogador do alvinegro praiano.

"A gente compara. Sejam aqueles jogadores bons, ou aqueles medianos. 'Ah, esse é bom, mas nunca será um Pelé'. Acho que, então, o maior patrimônio, a melhor maneira de homenageá-lo é manter a 10. Talvez com a 10 de uma maneira diferente, não apenas com a coroa, talvez um número dourado. Acho que todos que estiverem vendo a partida, tem que olhar e identificar o 10 de Pelé, mas não só dele", completou Teixeira.

Marcelo Teixeira também falou sobre as homenagens que Pelé recebeu ainda em vida no Santos. "Em 2003, ele veio aqui e viu de perto a inauguração do Memorial das Conquistas, com uma constelação enorme. Então, acho que isso é o mais importante, que ele tenha visto e passado para nós a alegria de estar ali vendo aquilo", falou o ex-presidente.

Teixeira se refere ao espaço, localizado na Vila Belmiro, que disponibiliza e mostra grandes momentos do futebol do clube, com acesso a exposições temporárias, revistas, livros e locais reservados aos ídolos eternos do clube, como Pelé.

O velório do Rei do Futebol começou nesta segunda-feira (2) e está previsto para acabar somente na terça-feira (3). O sepultamento de Pelé acontecerá no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, e será reservado somente a amigos e familiares do ex-jogador.

