Mesmo sem competir, Djokovic volta ao topo do ranking mundial de tênis

O tenista norte-americano Taylor Fritz subiu da 20ª para a 13ª posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira, graças ao título do Masters 1000 de Indian Wells. Apesar de não ter jogado o torneio, o sérvio Novak Djokovic recuperou o topo do ranking, ocupado desde 28 de fevereiro pelo russo Daniil Medvedev, que caiu para a segunda posição ao ser eliminado na terceira rodada em Indian Wells.

Rafael Nadal volta ao 'Top 3', desbancando o alemão Alexander Zverev, agora na quarta posição. A derrota na final de Indian Wells foi a primeira do espanhol na temporada 2022, após os títulos no torneio de Melbourne, no Aberto da Austrália e em Acapulco.

Semifinalista no torneio californiano, o jovem Carlos Alcaraz, de 18 anos, subiu três posições no ranking e agora é o número 16, sua melhor classificação na carreira. O russo Andrey Rublev, que caiu para Fritz na semifinal, se manteve como número 7 do mundo. Thiago Monteiro, número 116, é o brasileiro mais bem colocado no ranking da ATP.

