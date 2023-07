Messi é apresentado no Inter Miami com grande festa após horas de atraso por chuva

publicidade

O Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, ficou lotado neste domingo para recepcionar Lionel Messi, apresentado oficialmente como reforço do Inter Miami em um megaevento no estádio. O cronograma sofreu um atraso de quase três horas, pois uma forte chuva atingiu a cidade americana, o que fez o clube suspender a apresentação por questões de segurança.

Horas antes do horário previsto para o início, os arredores do estádio já estavam lotados. Torcedores faziam churrasco e cantavam. Muitos, aliás, vestiam a camisa da Argentina em vez das cores do Inter Miami. Quando a chuva começou, a festa teve de ser dispersada, mas foi reconstruída assim que o volume de água diminuiu e o evento oficial começou dentro do Lockhart Stadium.

Antes de Messi subir ao palco, outro ex-jogador do Barcelona foi apresentado: o volante espanhol Sergio Busquets, de 35 anos, que foi anunciado um pouco mais cedo como novo reforço do clube da MLS. Ao seu lado, estavam os irmãos José e Jorge Mas e o ex-jogador britânico David Beckham, proprietários do Inter Miami. Após breves palavras de Busquets, Jorge tomou o microfone e introduziu Messi.

"Este é o nosso momento de mudar o futebol em todo este país. Fizemos promessas a esta comunidade e hoje podemos dizer que cumprimos essa promessa. Dissemos que iríamos contratar o melhor jogador do mundo e hoje este sonho se tornou realidade. Eu gostaria de apresentar a vocês, o camisa 10 do Inter Miami, o camisa 10 da América, o camisa 10 do mundo: Lionel Messi",

O multicampeão do mundo com o Barcelona e herói do tricampeonato mundial da Argentina entrou no palco ovacionado, sorrindo muito, mas ficou por pouco tempo. O atraso em razão da tempestade foi mais longo do que a participação de Messi no evento, que durou menos de dez minutos, debaixo de uma chuva mais leve.

"Queria agradecer Miami por este carinho. Estou muito emocionado, muito feliz de estar aqui. Quero agradecer, me senti em casa muito rápido. Tenho muita vontade de começar a treinar, começar a competir. A mesma vontade que sempre tive. Quero ajudar o time a seguir crescendo", afirmou. "Estou feliz de estar nesta cidade com a minha família, estou feliz pelo projeto. Nós vamos viver algo muito lindo", completou.

O festejo seguiu com mensagens de boas-vindas de personalidades exibidas no telão do estádio, como o treinador americano Gregg Berhalter e o cantor espanhol Alejandro Sanz. Em seguida, Antonella Roccuzzo, mulher de Messi, se dirigiu ao palco acompanhada dos filhos para abraçar o craque argentino. O espetáculo seguiu com atrações musicais.

A tão esperada estreia deve ocorrer no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, no primeiro jogo do Inter Miami na Copa das Ligas, torneio em que todas as equipes da MLS e do Campeonato Mexicano vão disputar durante um mês.

