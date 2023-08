Messi busca mansão para família em Miami e abre mão de apartamentos no valor de R$ 92 milhões

publicidade

A passagem de Messi pelo Inter Miami está no começo mas já é impactante. Com nove gols em seis jogos, o argentino classificou o time para a final da Leagues Cup, que acontece neste sábado, contra o Nashville. Em meio a todo o sucesso dentro de campo, o jogador continua em busca do lugar ideal para morar com a família nos Estados Unidos. Antonella e os filhos Thiago, Mateo e Ciro ainda não definiram em que casa vão ficar.

Messi chegou em Miami com opções para escolher. Apesar de ter construído a sua carreira no futebol na Espanha e depois na França, o jogador da seleção da Argentina é dono de quatro apartamentos localizados na cidade dos Estados Unidos, que totalizam um valor de R$ 92 milhões.

Um deles é um duplex que faz parte do Porsche Tower e o atacante argentino pagou US$ 5 milhões, cerca de R$ 28 milhões na cotação atual, em 2019. O prédio faz parte de um terreno de mais de 8 mil metros quadrados e tem 57 andares. O imóvel de Messi tem cerca de 500m quadrados, piscina coberta, vista para o oceano, cinema e restaurante privativo para os moradores.

Apesar de todo o conforto e praticidade de seus apartamentos, Messi e Antonella optaram por uma mansão para ter uma vida mais tranquila com os filhos Thiago, Mateo e Ciro. Nas últimas semanas, a família do astro argentino foi vista visitando algumas residências em Fort Lauderdale, região próxima do estádio do Inter Miami.

No início de agosto, a família Messi passou a buscar opções também fora da cidade de Miami. Em uma das folgas do astro dos treinos do Inter Miami, os cinco foram fotografados na cidade de Boca Raton, que fica a cerca de 25 minutos de carro do estádio do time e 1h do centro da cidade. Nas duas vezes em que foram vistos buscando uma casa, a família do camisa 10 mostrou se preocupar com sossego e conforto para a estadia de mais de dois anos que vão ter nos Estados Unidos.

De acordo com a imprensa americana, as duas casas que Messi, Antonella e seus filhos foram vistos conhecendo custam mais de US$ 12 milhões (R$ 59 milhões), mas o valor não será problema para o camisa 10 do Inter Miami. De acordo com Jorge Mas, um dos donos do time, os ganhos anuais do astro da seleção argentina com a equipe pode chegar aos US$ 60 milhões (quase R$ 300 milhões).