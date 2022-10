Messi ficará de fora de jogo do PSG por desconforto na panturrilha

publicidade

Após anunciar que a Copa do Mundo de 2022 será a última de sua carreira, Lionel Messi ficará de fora da partida entre Paris Saint-Germain e Reims neste sábado (8), pelo Campeonato Francês.

O clube de Paris informou que o argentino sentiu um desconforto na panturrilha, "está sob cuidados após exames animadores" e que mais atualizações serão dadas no domingo.

Segundo o técnico do PSG, Christophe Galtier, Messi deixou o campo "cansado" no empate por 1 a 1 contra o Benfica pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira (5). "Leo vai descansar e voltará a correr no domingo, para que possa retornar aos treinos na segunda-feira, na véspera da partida" de volta contra o Benfica, acrescentou o treinador francês.

Outra estrela que é dúvida da partida, Kylian Mbappé, "melhorou" após sofrer de angina e "treinou na sala" nesta sexta-feira (7), mas ainda não foi confirmado para a partida válida pela 10ª rodada da Ligue 1.

