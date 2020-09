Messi não se reapresenta ao Barcelona para o primeiro treino de Koeman

publicidade

Lionel Messi não se reapresentou ao Barcelona nesta segunda-feira, dia do primeiro treino comandado pelo novo técnico do clube catalão, Ronald Koeman. O craque argentino de 33 anos já indicou que pretende deixar o time catalão e até já estaria negociando a rescisão do seu contrato.

No último domingo, Messi já não havia se reapresentado para os testes do novo coronavírus realizados pelo elenco. O atacante expressou na semana passada o desejo de deixar o Barcelona, mas o clube quer que ele cumpra o contrato, que termina em junho de 2021. A imprensa europeia divulgou nos últimos dias que o jogador tem negociações com o Manchester City, comandado pelo técnico Pep Guardiola.

Na visão de Messi, a cláusula de rescisão de contrato ainda vale. O acordo valeria até dez dias depois do fim da temporada. No vínculo original, a data era baseada em 31 de maio. Por causa da pandemia do coronavírus, porém, Messi entende que ainda é válida, porque a temporada acabou em 23 de agosto. Já o Barcelona diz que a cláusula expirou.

A La Liga, responsável por organizar o Campeonato Espanhol, fez seus primeiros comentários públicos sobre o caso no domingo. Em comunicado, a entidade se posicionou a favor do Barcelona, dizendo que o contrato de Messi está em vigor e só pode ser rescindido com o pagamento da multa, fixada em 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,5 bilhões).