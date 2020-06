Messi volta a treinar com o grupo e se prepara para enfrentar o Mallorca

publicidade

O craque do Barcelona, Lionel Messi, voltou a treinar nesta segunda-feira com seus companheiros, após uma contratura no quadríceps da perna direita. Tudo indica que ele estará pronto para o jogo do campeonato espanhol contra o Mallorca no sábado.

Messi treinou "com o restante da equipe na semana do retorno às competições da liga espanhola", afirmou o Barça em um comunicado. O atacante argentino já treinou no sábado, no gramado do Camp Nou, fazendo um trabalho específico, depois de perder duas sessões de treino coletivo devido a uma contratura na perna direita.

"Ele está em perfeitas condições e não terá problemas", disse o técnico do Barcelona Quique Setien ao programa 'El Partidazo' na Movistar + no domingo. "Messi não é o único que não treinou e teve algum desconforto. Isso aconteceu com muitos. É uma contratura menor", acrescentou.

O capitão do Barça parece, portanto, que não terá nenhum problema para estar em campo no sábado no jogo da 28ª rodada da Liga contra o Mallorca, quando o time volta à disputa do campeonato espanhol após o intervalo provocado pela pandemia de coronavírus. A rodada começará na quinta-feira com o derby Sevilla-Betis.