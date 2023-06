'Messimania' explode nas redes sociais e venda de ingressos do Inter Miami dispara

publicidade

O impacto global da contratação de Messi pelo Inter Miami fez a procura e o preço dos ingressos para os jogos da equipe dispararem nas últimas horas, assim como o interesse pelo clube nas redes sociais.

Desde que o astro argentino revelou, na quarta-feira (7), que estava de malas prontas para Miami, a franquia, propriedade do ex-jogador inglês David Beckham, ganhou mais de 4 milhões de seguidores em sua conta no Instagram.

Este número é maior do que o de todas as equipes da liga de futebol americano (NFL) e da liga de beisebol dos Estados Unidos, assim como de 75% das franquias da NBA.

Em todas as plataformas sociais, o Inter Miami conta agora com mais de 7,5 milhões de seguidores, somando mais de cinco milhões no dia da contratação de Messi.

O Inter Miami não é, no entanto, o mais popular entre as equipes de sua cidade. O Miami Heat, que está nas Finais da NBA, tem 27 milhões de seguidores em todas as suas redes.

Não é difícil imaginar que o interesse em relação ao Inter continuará crescendo, já que Messi, que tem 469 milhões de seguidores no Instagram, veste agora as cores da equipe.

O argentino, ganhador de sete bolas de ouro, é o segundo atleta mais popular no Instagram, atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que tem 588 milhões de seguidores.

Veja Também

Ingressos com preços astronômicos

A decisão de Messi de ir jogar nos Estados Unidos também gerou um enorme impacto no mercado de ingressos para os jogos da Major League Soccer (MLS).

A Logitix, uma empresa de tecnologia especializada em venda de ingressos, detectou que a demanda para os jogos do Inter, tanto em seu estádio como fora de casa, foi quatro vezes maior nas 24 horas posteriores ao anúncio de Messi em comparação com todo o período de 169 dias anteriores.

O preço médio de compra para os jogos do Inter no DRV PNK Stadium, com capacidade para 19.100 espectadores, subiu de US$ 31 (R$ 152 na cotação atual) para US$ 152 (R$ 746). Já para os jogos fora de casa, o valor aumentou de US$ 94 (R$ 461) para US$ 207 (R$ 1.016).

O preço médio para a estreia da equipe na Leagues Cup, em 21 de julho contra o Cruz Azul do México, possivelmente o primeiro jogo de Messi em Miami, passou de US$ 24 (R$ 117) para US$ 521 (R$ 2.558).

A partir desse dia, o site oficial do clube só tem aberta nesta quinta-feira a venda de ingressos para um jogo na casa do Inter antes da final da temporada regular da MLS, em 21 de outubro.

A partida em questão é contra o Atlanta United, no dia 25 de julho, e os valores vão de US$ 3 mil (R$ 14,7 mil) a US$ 6 mil (R$ 29,4 mil).

Dado o alto nível de demanda, as equipes da MLS podem considerar levar os jogos em que Messi estiver em campo para estádios maiores.

Muitos times da liga têm seus estádios próprios com capacidade de 20 mil a 25 mil torcedores, enquanto as grandes arenas onde acontecem os jogos da NFL conseguem receber um público três vezes maior.