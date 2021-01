Mirassol vence Floresta e larga na frente na decisão da Série D

publicidade

O Mirassol venceu a partida de ida da decisão da Série D do Campeonato Brasileiro por 1 a 0 sobre o Floresta. O jogo foi disputado na tarde deste sábado, no Estádio Carlos de Alencar Pinto, em Fortaleza.

O gol foi marcado aos 19 minutos da etapa final pelo atacante Netto. O ex-jogador do Inter dominou fora da área, bateu cruzado e fraco. Mas, mesmo assim, a bola foi para o fundo do gol de Douglas Dias.

Os primeiros 45 minutos de partida foram de muito equilíbrio com chances dos dois lados principalmente na primeira metade da etapa inicial. Depois, o Mirassol teve um controle maior da posse de bola.

Na volta do intervalo, o time de São Paulo veio disposto a obter a vantagem. E, antes de balançar a rede aos 19, já tinha criado três grandes oportunidades. Na sequência, o ritmo do jogo caiu bastante. A chance mais perigosa dos donos da casa veio aos 27. Depois do cruzamento na área, Alisson cabeceou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Nos 20 minutos restantes da decisão, o Mirassol soube administrar a vantagem conquistada e até esteve mais perto de ampliar em duas boas oportunidades.

Com esse resultado, o Mirassol, que chegou na final com a melhor campanha (22 jogos, 13 vitórias, cinco empates e quatro derrotas), depende apenas de um empate na partida do próximo sábado (6), no Estádio Municipal de Mirassol, às 16h. Para erguer a taça, o Floresta, que somou 10 vitórias, 10 empates e 10 derrotas durante o torneio, precisa vencer por dois gols de diferença nos 90 minutos. Qualquer vitória mínima dos cearenses, leva a decisão aos pênaltis.