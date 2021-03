Morre aos 73 anos o narrador esportivo Paulo Stein no Rio

publicidade

O jornalista esportivo Paulo Stein morreu na manhã deste sábado (27) por complicações da Covid-19. Ele tinha 73 anos.

De acordo com informações da família, Paulo estava internado desde quinta-feira (25) no Hospital Anchieta, no Caju, e foi intubado na noite de sexta-feira (26). Hoje, houve uma tentativa de reanimação, mas ele não resistiu.

Paulo não havia tomado vacina para Covid-19, já que a vacinação de homens de 73 anos estava marcada para o dia que ele foi internado. O corpo do jornalista vai ser cremado no domingo (28), às 17h, no cemitério da Penitência, no Caju.