Morre Horst Eckel, último jogador alemão do "Milagre de Berna" da Copa de 1954

publicidade

Horst Eckel, o último dos heróis alemães do "Milagre de Berna", o primeiro título da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo (1954), morreu nesta sexta-feira aos 89 anos, anunciou a Federação Alemã de Futebol. Jogador do Kaiserslautern, era o mais jovem da seleção que surpreendeu ao vencer a super favorita Hungria na final do Mundial, por 3 a 2. Essa vitória inesperada foi um elemento fundador da identidade alemã do pós-guerra, já que os alemães tiveram uma fonte de orgulho pela primeira vez desde a vergonha do nazismo e da derrota militar.

Bicampeão alemão com o Kaiserslautern, Horst Eckel havia sido induzido ao "Hall da Fama" do futebol alemão em Dortmund na semana passada, junto com outros grandes nomes, como Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier.

Veja Também