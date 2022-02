Mundial de Natação previsto para maio no Japão é adiado para julho de 2023 por pandemia

publicidade

O Mundial de Natação previsto para Fukuoka (Japão) em maio foi adaido novamente e será disputado em julho de 2023, devido à pandemia e às restrições em vigor, anunciou a Federação Internacional de Natação (FINA) nesta terça-feira.

Inicialmente, o Mundial estava previsto para 2021 e foi adiado depois que os Jogos Olímpicos de Tóquio também foram adiados de 2020 para o ano passado.

"Com a situação pandêmica e as restrições atualmente em vigor no Japão, a FINA e os principais nomes do comitê organizador de Fukuoka 2022 concordaram em reprogramar o 19º Mundial para 14 a 30 de julho de 2023", afirmou o presidente da FINA, Husain Al-Musallam, em um comunicado.

A FINA anunciou que o Mundial seguinte, previsto para Doha, "acontecerá em fevereiro de 2024", seis meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris. "Esta decisão foi tomada pelo bem de todos", completou a FINA.