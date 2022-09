Náutico vence o Brusque e segue sonhando com permanência na Série B

publicidade

No confronto direto contra a zona do rebaixamento, o Náutico mostrou que está vivo na Série B do Campeonato Brasileiro e venceu o Brusque por 1 a 0 na noite desta sexta-feira. A equipe pernambucana conseguiu uma rara sequência de duas vitórias no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 29ª rodada.

O gol marcado por Geuvânio aos 19 minutos do segundo tempo sacramentou os três pontos. Embora siga na lanterna (20º), o Náutico agora tem 27 pontos e ganha ânimo na reta final. O Brusque tem 31 pontos e começa a ver alguma ameaça do Z4.

O Náutico partiu para cima do Brusque desde o início e logo aos dois minutos exigiu boa defesa de Belliato em falta cobrada por Souza de fora da área. Mais intenso, o time pernambucano pressionou o adversário, que preferiu jogar mais fechado e só chegava ao gol em chutes de fora da área.

Embora com mais posse de bola, o time da casa tinha dificuldade de chegar de forma objetiva ao gol do Brusque e sentiu falta de uma melhor criação no meio de campo. No final do primeiro tempo, o Brusque chegou mais ao gol do Náutico, mas não conseguiu abrir o marcador.

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, Geuvânio teve a chance de abrir o marcador ao sair na cara de Belliato, porém ele bateu em cima do goleiro do Brusque. O time pernambucano buscava mais o gol e, aos nove, Victor Ferraz chegou bem pela direita, mas bateu em cima do goleiro do Brusque.

Na terceira tentativa, o Náutico abriu o marcador. Aos 19 minutos, Jean Carlos levantou pela esquerda e Geuvânio subiu sozinho para tocar de cabeça para o gol. Aos 31 minutos, o Brusque quase empatou com Diego Jardel, que recebeu de Trindade e bateu de fora da área.

No final, o Brusque foi atrás do empate, mas esbarrou na falta de objetividade do seu ataque e no goleiro Jean. Nos descontos, o Brusque ainda viu Diego Jardel ser expulso após entrada em Jean Carlos.

O Náutico volta a jogar na próxima sexta-feira, às 19h, diante do Vasco, partida marcada para São Januário e válida pela 30ª rodada. O Brusque entra em campo no sábado, quando recebe o Vila Nova, às 16h30min, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).