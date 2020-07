"Não ficarei especulando", afirma técnico sobre rumores de saída de Messi do Barça

publicidade

"Não ficarei especulando sobre isso, não falei com ele, não tenho conhecimento de que ele tenha dito algo", afirmou neste sábado o técnico do Barcelona, Quique Setién, ao comentar as informações da imprensa espanhola de que o craque Lionel Messi poderia deixar o clube em 2021.

A rádio espanhol Cadena Serafirmou na quinta-feira que Messi estaria considerando deixar o Barcelona no ano que vem."Eu o vejo bem, o resto são especulações. Conversamos sobre o que tinha que conversar e só", continuou o técnico, na véspera da partida do Barcelona contra o Villarreal (5º) pelo Campeonato Espanhol.

"Neste momento, Messi paralisou a renovação de contrato com o Barça que tinha começado, estava no bom caminho, com sintonia entre ambas as partes, mas após os últimos acontecimentos Messi está reconsiderando tudo", garantiu a rádio Cadena Se', referindo-se aos desempenho decepcionante da equipe nos últimos jogos.

"A ideia do argentino agora é concluir estas cinco partidas, jogar a próxima temporada e ir embora, é isso que está na cabeça de Leo Messi neste momento, abandonar o Barcelona", completou.

Setién também falou sobre outra polêmica da semana, a situação do francês Antoine Griezmann, um substituto de luxo no empate de 2 a 2 com o Atlético de Madrid, entrando em campo a cinco minutos para o fim do jogo.

"Ele está bem, já troquei algumas palavras com ele. É um grande profissional. Ele consegue entender a situação porque já a viveu antes. É profissional e um garoto extraordinário. Isso não vai afetá-lo porque é muito positivo", analisou Setién ao falar do atacante francês.

"Eu conversei sobre hierarquias, mas não conversamos sobre ser intocável. Griezmann é um grande jogador e importante para a equipe. Quando ele joga, vocês (imprensa) me perguntam por Ansu Fati e vice-versa", continuou.

"Todos não podem jogar. Não sou teimoso, tenho noção da hierarquia, mas num clube como o Barça, onde há tantos talentos, não todos vão poder jogar", concluiu.

O Barcelona, quatro pontos atrás do líder Real Madrid, visita o Villarreal pela 34ª rodada do Campeonato espanhol no domingo.