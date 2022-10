Nacional de Luis Suárez conquista torneio Clausura do Uruguai

publicidade

Com a liderança de Luis Suárez, o Nacional se tornou campeão do torneio Clausura, nesta segunda-feira ao derrotar o rebaixado Cerrito por 2 a 1 a uma rodada do fim. Com isso, está a um passo de se sagrar campeão uruguaio de 2022. Os gols do triunfo tricolor no estádio Centenário, em Montevidéu, foram marcados por Franco Fagúndez aos 18 minutos e Felipe Carballo aos 3 do segundo tempo. Julián Perujo descontou para Cerrito aos 43 da etapa final.

Em uma partida muito disputada devido à estratégia do Cerrito, que optou por se fechar e desacelerar a partida, o Nacional conseguiu poucas aproximações ao gol adversário. No entanto, mesmo com um ritmo lento, teve três gols anulados por impedimento: dois do "Pistolero" Suárez e outro de Fagúndez.

O Nacional tinha mais uma rodada para atingir seu objetivo, pois somou 31 pontos e colocou quatro de vantagem sobre seus perseguidores imediatos, River Plate e Deportivo Maldonado, no momento em que há apenas três pontos para disputar. Na Liga uruguaia, os campeões de Apertura e Clausura jogam uma semifinal e o vencedor enfrenta o líder da "Tabla Anual" em uma final que decide quem será o campeão uruguaio.

Como o Nacional, dirigido por Pablo Repetto, também venceu a "Tabla Anual" - que soma os pontos dos torneios Apertura, Intermedio e Clausura -, chegará à semifinal, que deve ser disputada contra o Liverpool, com vantagem. O time "Negriazul", campeão do torneio Apertura, terá que vencer o Nacional para forçar mais duas partidas que lhe permitirão conquistar o título de campeão uruguaio. Para o Nacional, por outro lado, bastará derrotar o Liverpool na semifinal para se tornar o campeão geral.