Nacional vence Independiente Medellín e assume liderança no grupo do Inter na Libertadores

O Nacional sofreu, lutou e mais uma vez conquistou a vitória nos minutos finais no Grupo B da Libertadores. O Tricolor superou o Independiente Medellín no Gran Parque Central, na noite desta quarta-feira, e assumiu a liderança na chave do Inter.

O gol salvador foi marcado pelo zagueiro Noguera aos 51 minutos do segundo tempo, quando o desespero já tomava conta das arquibancadas. Antes, o Decano do futebol uruguaio saiu na frente na primeira etapa com o meia Gastón Pereiro. Os colombianos empataram com o experiente Luciano Pons no segundo tempo, mas não suportaram a pressão dos donos da casa.

Com o resultado, o Grupo B tem Nacional, com 6, Inter, com 4, Medellín, com 1, e Metropolitanos, com 0. Na próxima rodada, o Colorado encara o Nacional no Beira-Rio, às 19h, no dia 3 de maio.

