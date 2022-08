Nadal lamenta ausência de Djokovic no US Open

publicidade

O tenista espanhol Rafael Nadal disse nesta sexta-feira que a ausência de Novak Djokovic em Nova York para a disputa do US Open devido à recusa do sérvio a se vacinar contra a Covid-19 é uma "notícia muito triste", tanto para os fãs como para os próprios jogadores. "De alguma forma, sabíamos que Novak não ia jogar por um tempo se nada mudasse nas regras" sanitárias dos Estados Unidos, afirmou Nadal em entrevista coletiva em Flushing Meadows.

Ganhador de 21 títulos de Grand Slam, Djokovic confirmou na quinta-feira sua ausência em Nova York, onde esperava igualar o recorde de Nadal em conquistas de Majors. "É sempre uma pena quando os melhores jogadores do mundo não podem jogar um torneio por lesões ou outros motivos", disse o espanhol. "É difícil para os fãs e para o torneio. Na minha opinião, também é difícil para os jogadores, porque queremos ter o melhor quadro possível".

"Por outro lado, repito o que já disse muitas vezes: o esporte é maior do que qualquer jogador. Eu perdi muitos eventos importantes na minha carreira por culpa das lesões", ressaltou. "No ano passado não estive aqui. Há dois anos não estive aqui. O torneio continua. O mundo do tênis segue em frente". "O tênis vai continuar depois de mim, depois de Novak, depois de Roger (Federer)", afirmou.

Por se recusar a se vacinar, Djokovic não pôde participar do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, em janeiro. O sérvio, que em julho foi campeão de Wimbledon, perderá pela segunda vez na carreira o US Open, torneio que já venceu em três ocasiões (2011, 2015 e 2018) e do qual é o atual vice-campeão.

