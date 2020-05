Nasce primeira filha do ex-astro do atletismo Usain Bolt

O ex-astro do atletismo, Usain Bolt, se tornou pai pela primeira vez depois que sua mulher, Kasi Bennett, deu á luz uma menina, informou a imprensa jamaicana nesta segunda-feira.

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, confirmou o nascimento nas redes sociais. "Parabéns para a lenda do 'sprint' Usain Bolt e Kasi Bennett pela chegada da garotinha", escreveu Holness no Twitter.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd