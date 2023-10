Neymar marca seu 1º gol pelo Al-Hilal, em vitória contra o Nassaji Mazandaran

publicidade

O atacante da Seleção Brasileira Neymar marcou seu primeiro gol pelo Al-Hilal nesta terça-feira. Ele conseguiu ir às redes na vitória da equipe por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia.

O brasileiro fez o segundo do Al-Hilal na etapa complementar, aos 12 minutos. Foi seu quinto jogo pelo time saudita e a pressão tinha aumentado após ele perder um pênalti.

No primeiro tempo, o ex-atacante do Fulham Aleksandar Mitrovic abriu o placar aos 18 minutos. Saleh Al-Shehri selou a vitória nos instantes finais do duelo, já nos acréscimos.

Com esta vitória, o Al-Hilal, quatro vezes campeão da Champions da Ásia e finalista no ano passado, assume a liderança do Grupo D.

O Al-Hilal jogou no Irã um dia depois da suspensão da partida entre o também saudita Al-Ittihad e o Sepahan, após a polêmica pela presença no campo de jogo do time iraniano de uma estátua do general Qasem Soleimani, morto em um ataque aéreo dos Estados Unidos em janeiro de 2020.