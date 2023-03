Neymar passa por cirurgia bem-sucedida no tornozelo direito

publicidade

A cirurgia no tornozelo direito de Neymar ocorreu com sucesso nesta sexta-feira, em Doha. O atacante brasileiro ficará impedido de jogar até o final da temporada, informou o Paris Saint-Germain.

"Neymar Jr. foi operado nesta sexta-feira ao final da manhã no hospital Aspetar de Doha pelos doutores Peter D'hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar. A intervenção se desenvolveu muito bem", explicou o clube francês em comunicado.

O jogador de 31 anos ficará de três a quatro meses afastado dos gramados após se lesionar no dia 19 de fevereiro, contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

O PSG tinha indicado antes que Neymar passaria por uma "operação de reparação dos ligamentos para evitar um risco maior de recorrência" no tornozelo direito. Ele sofreu uma lesão na mesma articulação na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, contra a Sérvia, e só pôde retornar nas oitavas de final.

Afetado por problemas físicos desde que chegou ao clube parisiense por 222 milhões de euros, em 2017, Neymar disputou apenas 49% dos jogos do Campeonato Francês pela equipe, um rendimento decepcionante para o jogador mais caro da história.