Neymar tem duas lesões na coxa direita e pode desfalcar a seleção, diz jornal

O início da passagem de Neymar pelo Al-Hilal continua movimentado fora de campo. Depois de sua chegada e apresentação no clube saudita, o atacante brasileiro realizou seus primeiros treinos e sua condição física é um problema. Segundo o jornal Record, de Portugal, o camisa 10 tem duas lesões no músculo femoral da perna direita e deve desfalcar a equipe por pelo menos um mês. Desta forma, o jogador perderia as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção brasileira. A CBF monitora a situação e o jogador pode ser cortado.

"O jogador sofre de duas lesões no quadríceps direito, ambas no músculo quadríceps femoral. A primeira é uma lesão miofascial da parte próxima, com sintomas de grau baixo que deve ser debelada até final da semana. A segunda é uma lesão que afeta a porção distal do tendão, com um edema que rodeia este tendão. A estrutura parece parcialmente afetada. Para esta segunda lesão o tempo estimado de recuperação é de quatro semanas, desde a data em que o jogador chegou ao nosso clube. Vamos seguir a evolução das duas lesões diariamente e verificaremos no dia 28 de agosto, através de uma ressonância magnética, como ambas evoluíram", explica o relatório do Al-Hilal de acordo com o Record.

O tempo de recuperação de uma lesão como a que Neymar tem depende do grau de agravamento. No caso de problemas no músculo femoral, o período afastado nos gramados vai de duas semanas quando o caso é mais leve e até três meses se é o nível mais grave. De acordo com o que é descrito no relatório do Al-Hilal, o camisa 10 tem uma lesão de grau um e outra de grau dois. O período destacado pelo clube saudita começa a contar a partir do momento em que o brasileiro chegou ao time e passou pela bateria de exames obrigatória, que foi na última semana.

Após a última partida do Al-Hilal pelo Campeonato Saudita, no sábado, o técnico Jorge Jesus comentou na coletiva que não entendia a convocação de Neymar para os jogos da seleção brasileira por ele estar machucado e não conseguir nem ao menos treinar com os companheiros de Al-Hilal. O Brasil vai enfrentar Bolívia e Peru nos dias 8 e 12 de setembro, duelos válidos pelas duas primeira rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, e o astro brasileiro faz parte da lista de 23 nomes convocados por Fernando Diniz.

"Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode jogar?", questionou Jorge Jesus.

Após a fala do treinador português, a CBF se posicionou por meio de nota oficial e confirmou estar ciente da situação médica do atleta. Segundo a entidade, qualquer informação da evolução na recuperação do atleta será passada para a comissão técnica.

"O departamento médico da Seleção Brasileira Masculina de Futebol informa que vem monitorando há alguns dias as condições clínicas do jogador Neymar Jr. A comissão técnica está ciente da situação e tem mantido contato constante com o atleta, acompanhando a sua evolução. A apresentação dos jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz está prevista para cerca de 15 dias. Qualquer atualização sobre o quadro clínico do jogador será informada no momento oportuno", diz o comunicado.

