Nice contrata goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel

O Nice, da França, anunciou nesta quarta-fera a contratação do goleiro dinamarquês Kasper Schmeichel, de 35 anos, que estava no Leicester.

Schmeichel já disputou 84 partidas com a seleção da Dinamarca, com a qual foi semifinalista da Eurocopa no ano passado.

No Leicester desde 2011, fez 479 jogos pela equipe e foi campeão da Premier League em 2016 e da Copa da Inglaterra e do Community Shield em 2021.

Schmeichel é considerado um líder de vestiário e no Nice certamente terá essa responsabilidade, ao lado do capitão do time, o zagueiro brasileiro Dante.

O valor da transferência e a duração do contrato não foram oficialmente revelados. Segundo fontes próximas ao clube francês, o goleiro assinou por duas temporadas.

Desde a abertura da janela de transferências, o dinamarquês é a sexta contratação do Nice para a temporada 2022/2023. Entre os recém chegados se destacam o meio-campista francês Alexis Beka Beka (ex-Lokomotiv de Moscou), o galês Aaron Ramsey (ex-Juventus) e o jovem italiano Mattia Viti (ex-Empoli).

Schmeichel, que fez toda a pré-temporada com o Leicester, pode estrear já no próximo domingo, contra o Tolouse, na primeira rodada do Campeonato Francês.

