Nos pênaltis, Caxias desperdiça todas cobranças e é eliminado pelo Mirassol na Série D

Em vantagem, o Caxias visitou o Mirassol, no interior paulista, pelo mata-mata da Série D do Brasileirão, neste domingo. Durante os 90 minutos, o time da casa venceu por 1 a 0 e o resultado levou a decisão para os pênaltis. Com um aproveitamento pífio, zero gols em três cobranças, a equipe grená foi eliminada por 3 a 0 nas penalidades e seguirá na Série D do Brasileirão na próxima temporada.

Vice-campeã no Gauchão, a equipe vivia a expectativa de acesso para a terceira divisão do futebol brasileiro. No entanto, o Caxias terá um quarto ano seguido nesta competição nacional.

Caxias agora se junta ao time do Pelotas, que foi eliminado ainda na fase de grupos da quarta divisão.