Novo boletim médico afirma que Pelé tem "melhora progressiva"

publicidade

Um novo boletim médico do Hospital Albert Einstein, divulgado nesta terça-feira (6), mostra que melhorou o quadro de saúde do ex-atleta Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

"O paciente segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória", afirma o boletim, que acrescenta ainda que ele "permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências".

Pelé foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021.

Assinam o documento os médicos Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor do Hospital Albert Einstein.