Novo Hamburgo e São Luiz se manifestam sobre operação que investiga manipulação de resultados

O Novo Hamburgo e o São Luiz divulgaram, nesta quarta-feira, notas oficiais se manifestando sobre a operação que investiga manipulação de resultados, denominada de "Penalidade Máxima", que está sob condução do Ministério Público de Goiás. Imagens vazadas, que circulam nas redes sociais, mostram que clubes gaúchos foram citados em conversas registradas em celulares apreendidos pelo MP de Goiás.

O clube de Ijuí se mostrou surpreso com a informação e já se colocou à disposição das "autoridades competentes" para ajudar nas investigações. O São Luiz ressaltou não compactuar com essas atitudes e reforçou o compromisso com a "ética, moral e profissionalismo".

"O Esporte Clube São Luiz de Ijuí vem a público manifestar-se sobre as matérias trazidas por veículos de informação acerca da operação “Penalidade Máxima” deflagrada pelo Ministério Público de Goiás/MP-GO. O Clube recebeu com surpresa a informação e já está em contato e à disposição das autoridades competentes, bem como aguarda a continuidade das investigações. Ressaltamos também que o Clube não compactua com as atitudes e reforça seu comprometimento com a ética, moral e profissionalismo", diz a nota no Twitter.

Já o Noia, através do presidente Jeronimo Freitas, também se colocou à disposição para ajudar nas investigações. Com o intuito de obter mais informações sobre o caso, o clube solicitou uma reunião com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o Ministério Público e a Autoridade Policial.

"O Esporte Clube Novo Hamburgo, neste ato representado pelo seu Presidente Jeronimo da Silva Freitas, vem a público se pronunciar em relação a investigação de tentativas de fraude de resultados conduzida pelo Ministério Público de Goiás, a qual o clube teria sido citado em mensagens de um celular apreendido na investigação.

A entidade desportiva tomou conhecimento de uma operação chamada “Penalidade Máxima”, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) no dia 14 de fevereiro de 2023, através da imprensa local.

O clube solicitou uma reunião com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF/RS), o Ministério Público e a Autoridade Policial para obter maiores informações, bem como para que possa adotar todas as medidas necessárias para a proteção do clube contra eventuais atos criminosos e para que possa colaborar nas investigações e identificação de todos os envolvidos.

O Esporte Clube Novo Hamburgo repudia todo e qualquer ato criminoso contra a prática desportiva e contra a sociedade, agindo sempre com transparência perante sua torcida e toda a comunidade", diz a nota enviada ao Correio do Povo.