Odair Hellmann é apresentado e inicia os treinos no Al Wasl, do Emirados Árabes

O técnico Odair Hellmann foi apresentado neste sábado como novo treinador do Al Wasl, do Emirados Árabes. Como é das características do profissional, Papito, como era chamado no Inter, após cumprir os trâmites burocráticos, comandou o primeiro treino no novo clube.

Hellmann pega a equipe de Dubai a quatro rodadas do final do campeonato nacional. O time ocupa a nova colocação com 12 pontos. Como está a 11 do líder Sharjah FC e com 12 pontos em disputa, é praticamente impossível buscar o título. Porém, com oito pontos atrás do Al-Nasr, ainda é possível sonhar com uma vaga para as classificatórias da Liga dos Campeões da Ásia.

No dia 21, o novo time de Odair Hellmann enfrenta o Baniyas, pelas quartas de final da Copa dos Emirados Árabes. Pelos 18 meses no Al Wasl, Papito deve receber um valor que gira em torno de R$ 11 milhões (cerca de R$ 610 mil por mês).

Entre 25 de novembro de 2017 e 10 de novembro de 2019, Odair fez 116 partidas comandando o Inter. No período foram 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, com uma segunda colocação na Copa do Brasil 2019, ao ser derrotado pelo Athletico-PR. Hellmann foi demitido com 60,34%.

No Fluminense, ele comandou o Tricolor carioca em 50 jogos, com 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, totalizando um aproveitamento de 56% de aproveitamento.

