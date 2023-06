Odair Hellmann deixa comando técnico do Santos

publicidade

O técnico Odair Hellmann assinou, nesta quinta-feira (22), sua rescisão contratual em comum acordo com o Santos Futebol Clube e, portanto, não comanda mais o elenco profissional do time, como informou o próprio clube, em nota.

Também deixam o Santos os auxiliares Maurício Dulac e Fábio Moreno, e o preparador físico Rogério Dias. "O Santos FC agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sorte no decorrer de suas carreiras", diz a nota.

O treinador chegou para o clássico pressionado por causa da sequência de oito jogos sem vitória, acumulando ainda eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana neste período. A gota d'água foi a atuação ruim diante do Corinthians.

Sem ver evolução mesmo depois de dez dias de treinamento por causa das datas Fifa, o Comitê de Gestão se reuniu na manhã desta quinta-feira (22) e decidiu pela troca na comissão técnica. Anunciado em novembro do ano passado, Odair Hellmann tinha contrato até dezembro.

O treinador deixa o Santos com 44% de aproveitamento. Em 34 partidas, foram 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Sob o comando de Odair Hellmann, o Peixe não passou da fase de grupos do Campeonato Paulista e da Copa Sul-Americana, além de ter caído para o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Estagnado na 13ª colocação, com 13 pontos, o Santos volta a campo no domingo (25), contra o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. A diretoria já vem analisando nomes disponíveis no mercado e espera definir o novo treinador até o final de semana.