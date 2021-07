Ágatha e Duda vencem dupla do Canadá e avançam às oitavas de final no vôlei de praia

publicidade

Depois de uma derrota supreendente para a dupla chinesa no vôlei de praia, Ágatha e Duda voltaram às areais precisando vencer para avançar às oitavas de final. E as brasileiras despacharam as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/18. As adversárias na próxima fase só serão conhecidas amanhã.

O Brasil começou com dificuldade nas viradas de bola, e as rivais abriram 3 a 1, Mas a dupla nacional equilibrou a partida rapidamente até o 9 a 9. Depois, elas deslancharam com boas defesas e erros das canadenses para fechar em 21/18.

O Brasil largou no segundo set com um ace de Duda, que virou um contra-ataque para abrir 2 a 0. A pequena marquem seguiu até as brasileitas abrirem 18 a 13. Com o jogo encaminhado, o Brasil não baixou o ritmo para liquidar a partida.