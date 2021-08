Arthur Zanetti cai ao final da série nas argolas e ouro vai para a China

publicidade

Um erro no final da apresentação terminou com as chances de Arthur Zanetti brigar por uma terceira medalha olímpica. O ginasta brasileiro, ouro em Londres-2012 e prata no Rio-2016, ambas conquistas nas argolas, vinha mais uma vez tendo uma boa série no aparelho que o consagrou. No entanto, na saída da apresentação, acabou caindo, o que custou uma punição e a nota 14.133, que já indicava que a presença no pódio não se repetiria.

"Fomos para o tudo ou nada e arriscamos. Dessa vez não deu certo, mas é isso, trabalhar para o futuro", falou ele ao canal SporTV logo após à final.

O pódio teve uma dobradinha chinesa. Terceiro a se apresentar, o chinês Liu Yang fez uma série acima da média, coroada por uma saída cravada. Ao marcar 15.500 como pontuação, jogou a pressão para os adversários e ficou na expectativa. O grande rival era o grego Eletherios Petrounias, ouro no Rio-2016. No entanto, desta vez, o atleta da Grécia não conseguiu superar os chineses e, com 15.200 como nota, ficou com o bronze, enquanto You Hao faturou a medalha de prata.

