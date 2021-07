Brasil é superado pela França e perde segunda no handebol masculino

publicidade

Não foi dessa vez que a seleção mascunina de handebol conheceu a sua primeira vitória em Tóquio 2020. Na noite deste domingo, já segunda no Japão, a equipe teve bons momentos, mas acabou superada pela frança por 34 a 29.

A derrota é a segunda do time na Olimpíada. Dois dias atrás, a algoz foi a Noruega. E assim como no outro jogo, os brasileiros jogaram de igual para igual com uma potência europeia, mas, quando encostavam no placar, não tinham força para virar.

Apesar dos dois resultados ruins, o Brasil tem mais três jogos e ainda sonha com a classificação. O próximo desafio é na manhã de quarta-feira (horário de Brasília), contra a Espanha.

