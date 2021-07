De virada, Brasil vence República Dominicana no vôlei feminino no tie-break

publicidade

De virada, o time feminino de vôlei do Brasil superou nesta terça-feira a República Dominicana por 3 sets a 2 e embalou a segunda vitória na etapa classificatória em Tóquio 2020. Com o resultado, a delegação brasileira tem aproveitamento de 100% no esporte, já que os homens também venceram suas duas partidas até agora. A ponteira gaúcha Fernanda Garay foi o destaque da partida, com 26 pontos.

O jogo começou com o Brasil fora de ritmo, que foi superado por três pontos no primeiro set (25 a 22). Depois da etapa, a seleção dominou as adversárias vencendo os dois sets seguintes, por 25 a 17 e 25 a 13. Com tudo para matar o jogo em 3 a 1, a seleção deixou a chance escapar e viu as dominicanas encostarem no 2 a 2. No terceiro e decisivo set, as brasileiras mantiveram a vantagem durante todo o tempo e venceram por 15 a 12.

Depois do jogo de hoje, a seleção enfrentará o Japão na próxima sexta-feira (29). Sérvia (dia 31) e Quênia (dia 2) serão as outros adversárias das brasileiras pelas classificatórias.



Vindo de um ciclo olímpico de altos e baixos, a seleção feminina chegou em Tóquio renovada e sem ser uma das favoritas à medalha de ouro. A situação é incomum para equipe bicampeã olímpica consecutiva em Beijing 2008 e Londres 2012. Na Rio 2016, o sonho do tricampeonato acabou nas quartas de final para a China, seleção que se sagraria campeã da edição.