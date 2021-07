Dupla brasileira no tênis feminino perde na semifinal para suíças, mas segue na luta pelo bronze

publicidade

A campanha surpreendente da dupla Laura Pigossi e Luisa Stefani teve um desvio em Tóquio. Na manhã desta quinta-feira, as tenistas brasileiras tiveram um começo avassalador, mas acabaram superadas pelas mais experientes Belinda Bencic e Viktorija Golubic, da Suiça, por dois sets a zero com parciais de 7/5 e 6/3. Bencic, inclusive, vive grande fase e está na final de simples e de duplas.

Agora, Pigossi e Stefani lutam pela medalha de bronze contra Kudermetova e Vesnina do Comitê Olímpico Russo e podem atingir o melhor resultado da história do tênis brasileiro na competição. Até aqui, elas já igualaram o quarto lugar de Fernando Meligeni no individual masculino em Atlanta-1996.

Entrando sem serem favoritas desde o começo do torneio, Stefani e Pigossi começaram com tudo na partida. Rapidamente, a dupla abriu 4 a 0, com 16 pontos vencidos e somente dois perdidos. No entanto, a partir daí, as mais experientes suíças conseguiram retomar o controle do jogo e venceram sete de oito games, fechando a primeira parcial em 7 a 5.

No segundo set, mais à vontade ainda em quadra, as adversárias deram pouco espaço para a dupla brasileira crescer no jogo. Já no sexto game, elas conseguiram a quebra e abriram 4 a 2. Aí, foi administrar a vantagem e fechar em 6 a 3 o segundo set.

Agora, a dupla brasileira deve levantar a cabeça e voltar para a quadra no jogo que deve ser no sábado.

Veja Também