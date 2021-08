Isaquias e Jacky ficam em 4º na final do C2 1000m da Tóquio 2020

publicidade

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Jacky Godmann terminaram em quarto lugar na final do C2 1000 metros, nesta terça-feira na Olimpíada de Tóquio. A dupla era candidata ao pódio, mas não conseguiu acompanhar os rivais na final no canal Sea Forest e teve que se contentar com o quarto posto, com o tempo de 3min27s03.

A medalha de ouro foi para os cubanos Serguey Torres Madrigal e Fernando Dayan Jorge Enriquez, que venceram com novo recorde olímpico: 3min24s995. Eles fizeram uma arrancada incrível na última parcial, superando os favoritos chineses, que fecharam com 3min25s98. Principais rivais dos brasileiros na luta do pódio, os alemães Sebastian Brendel e Tim Hecker, conseguiram escapar no fim para fechar com o bronze.

Em Tóquio, Isaquias, de 27 anos, formou parceria com Jacky porque Erlon de Souza, medalhista no Rio-2016 ao seu lado, não se recuperou a tempo de uma lesão no quadril e acabou sendo cortado às vésperas da Olimpíada. Jacky, de 22 anos, já treinava com a dupla anteriormente, o que favoreceu o entrosamento com a maior esperança do Brasil na canoagem velocidade.

A ausência do parceiro foi apenas mais um obstáculo enfrentado por Isaquias em sua preparação para Tóquio. O maior de todos foi a perda do treinador Jesus Morlán, espanhol que levou a canoagem brasileira para um outro patamar, mas que faleceu em novembro de 2018. O auxiliar Lauro de Souza Júnior assumiu os treinamentos na canoa, seguindo todos os ensinamentos do antigo técnico.

Na final desta segunda, Isaquias e Jacky, baianos de Ubaitaba e Itacaré, respectivamente, largaram bem e passaram em terceiro nos primeiros 250 metros. Caíram para o quarto lugar na metade do trajeto e mantiveram o posto quando entraram nos últimos 250m. Na reta final, aumentaram o ritmo na tentativa de ao menos alcançar os rivais alemães, sem sucesso.

Primeiro brasileiro a conquistar três medalhas numa mesma edição dos Jogos, no Rio-2016, Isaquias chegou a Tóquio com status de favorito ao pódio. E avisou que sua busca é pelo ouro, que deixou escapar no Rio de Janeiro, quando faturou duas pratas, uma delas justamente no C2 1000 e a outra no C1 1000, e um bronze, no C1 200, prova que deixou o programa olímpico.

Na capital japonesa, o canoísta vai disputar ainda a C1 1.000m. As eliminatórias e as quartas de final da prova estão marcadas para a noite de sexta-feira. No sábado, serão realizadas as semifinais e a final.