Manhã desta quinta-feira tem chance de ouro para o Brasil e semifinal no tênis

Depois de uma madrugada onde o Brasil conquistou mais uma medalha de bronze, com Mayra Aguiar no judô, a manhã começa com esperança de mais um lugar no pódio olímpico, com a presença de Rebeca Andrade na final da ginástica artística, no individual geral, a partir das 7h50min.

Antes, no entanto, tem mais brasileiro em ação. Às 7h20min, Graziele de Jesus, sobe no ringue do torneio olimpico de boxe. Pelo peso mosca, ela disputa as oitavas de final com a japonesa Tsukimi Namiki. Quem vencer, garante, no mínimo, a chance de disputar a medalha de bronze.

Mais tarde, às 7h50min, o destaque é a participação de Rebeca Andrade na final do individual geral na ginástica artística. A brasileira ganhou um status de favoritismo depois que a norte-americana Simone Biles anunciou que não vai participar da prova. No qualificatório, Rebeca teve a segunda melhor nota, atrás apenas de Biles.

No mesmo horário, Matheus Gonche mergulha na prova classificatória dos 100m borboleta. Um pouco depois, às 8h25min, a equipe brasileira participa das classificatórias do 4x100 medley misto.

No tênis, a dupla brasileira Laura Pigossi e Luisa Stefani enfrenta as suíças Bencic e Golubic por uma vaga na final do torneio olimpico de duplas feminino. O jogo não tem um horário determinado, mas a organização dos Jogos informou que não será realizado antes das 8h.

Depois, é tudo com o vôlei de praia. Primeiro, às 9h, com Ágatha e e Duda, contra as canadenses Bansley e Brandie. E depois, às 10h, com Alison e Álvaro Filho enfrentando os holandeses Brouwer e Meeuwsen.

